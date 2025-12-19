Власти Петербурга расширяют сеть перехватывающих парковок

В городе проектируют многоуровневые парковки у станций метро.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков сообщил о развитии системы городских и перехватывающих парковок, направленной на регулирование транспортных потоков и снижение загруженности дорог.

О планах по формированию единого парковочного пространства Кирилл Поляков рассказал в ходе прямой линии. По его словам, одним из приоритетных направлений остается расширение сети перехватывающих парковок, в том числе за счет проектирования многоуровневых стоянок рядом со станциями метрополитена.

Поляков отметил, что такие парковки позволяют ограничить поток личного транспорта в центральные районы города. Автомобилисты могут оставить машину на перехватывающей стоянке у метро и продолжить поездку на общественном транспорте. По словам вице-губернатора, при использовании общественного транспорта с применением системы "Подорожник" не менее двух раз парковка становится бесплатной. Он подчеркнул, что данная мера направлена на стимулирование перехода горожан на общественный транспорт и обеспечение безопасного хранения автомобилей.

Кирилл Поляков сообщил, что реализация этих решений уже дала результат. В городе зафиксировано сокращение пробок в утренние и вечерние часы пик, а также ускорение движения специального транспорта.

В числе реализованных объектов Поляков назвал перехватывающую парковку у станции метро "Рыбацкое", новую стоянку в Кронштадте и парковку в Парголово на 250 машиномест рядом с онкологическим центром имени Петрова. В настоящее время в Санкт-Петербурге функционируют 13 городских и 18 перехватывающих парковок.

Фото: ВКонтакте / Кирилл Поляков