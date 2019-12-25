Михаил Пиотровский заявил о необходимости построить "второй Петербург"

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский считает, что для сохранения исторического центра Петербурга необходимо построить "второй Петербург". По его словам, эта идея уже неоднократно обсуждалась архитекторами как способ спасти город от перенасыщения. Такое мнение он вырази в интервью изданию"КоммерсантЪ".

Говоря о предложении Валерия Гергиева создать "Культурные кварталы" в Москве и Петербурге, Пиотровский подчеркнул, что новый городской центр уже формируется в Лахте. В рамках этого проекта рядом с "Лахта Центром" планируется возведение колонны в честь Петра Великого и его победы в Северной войне.

Он также отметил, что в новом районе должны появиться не только офисные и деловые здания, но и культурные учреждения.

