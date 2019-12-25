Гендиректор Эрмитажа ответил Нарусовой на жалобу на массовые мероприятия у музея

По словам Пиотровского, он сам чутко следит за порядком на Дворцовой площади.

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский ответил сенатору Людмиле Нарусовой на жалобу на массовые мероприятия возле музея. Ответ глава культурного учреждения дал в эфире радио "Комсомольская правда".

Я 32 года как директор Эрмитажа воюю за Дворцовую площадь. И это большая, принципиальная история: музей делает все возможное, чтобы все, что находится вокруг него, ему соответствовало. Мы изгнали с Дворцовой площади пивные фестивали. Мы более-менее привели в надлежащее состояние все то, что там происходит. Но это еще недостаточно хорошо. Михаил Пиотровский, гендиректор Эрмитажа

Отдельно Людмила Нарусова упомянула Александринский столп: забеги и заезды могут навредить культурному наследию города, сообщила сенатор.

Конечно, всякая суета возле торжественной колонны мне не очень нравится. Но колонна и войну простояла, и крест на ней. И крест на церкви Зимнего дворца тоже стоял весь XX век, никуда не пропадал. Но все время надо проявлять заботу и быть настороже. Если что не так, я беру телефонную трубку и начинаю "шуметь". Кому-то нравится, кому-то нет. Михаил Пиотровский, глава Эрмитажа

