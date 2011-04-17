Автор памятника Петру I Михаил Шемякин рассказал, что ничего не стал бы менять в скульптуре

При создании монумента Шемякин использовал хранящуюся в Эрмитаже посмертную маску Петра I. А пропорции автор делал, исходя из русской иконы.

Сегодня исполняется ровно 30 лет, как в Петропавловской крепости был открыт памятник Петру I, созданный Михаилом Шемякиным. Автор рассказал "Петербургскому Дневнику", как проходила работа над скульптурой.

Когда ко мне в Америку приехал академик Дмитрий Сергеевич Лихачев и увидел эту скульптуру в мастерской, то сразу сказал, что она должна стоять в Ленинграде. Я рассмеялся. Он очень обиделся и заявил: "Вы меня плохо знаете". Михаил Шемякин, скульптор

По словам Шемякина, через два года ему позвонили из Кремля и заявили о решении установить памятник Петру I в Ленинграде. Глава Союза художников Михаил Аникушин при этом горячо приветствовал пропорции памятника.

После установки памятника были и некоторые протесты.

У меня хранится газета "Смена", где старушки на фоне Петра I держат плакат, на котором написано: "Шемякин – позор России!". <…>А недавно прочитал, что кто-то из искусствоведов заявил, что этому памятнику здесь не место. Михаил Шемякин, скульптор

Скульптор отметил, что он изобразил простого человека, который устал и в напряженной позе сел в кресло. Также он попытался передать удивительные руки, которые владели 14 профессиями. При создании монумента Шемякин использовал хранящуюся в Эрмитаже посмертную маску Петра I, так что это не карикатура, а реальные черты его лица. А пропорции автор делал, исходя из русской иконы

Прошло много лет со времени создания этой скульптуры, но менять в ней я ничего бы не стал. Михаил Шемякин, скульптор

Недавно стало известно, что памятник Петру I в Петропавловской крепости возглавил рейтинг самых забавных в РФ.

Фото: ВКонтакте / Музей истории Санкт-Петербурга