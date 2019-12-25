Памятник Петру I в Петропавловской крепости возглавил рейтинг самых забавных в РФ

Забавной скульптуру Михаила Шемякина считают 18% опрошенных россиян.

Самым забавным в России граждане считают "лысый памятник" Петру I, который находится в Петропавловской крепости в Петербурге. Об этом свидетельствуют результаты соответствующего опроса, проведенного сервисом бронирования жилья Tvil.ru.

Забавной скульптуру Михаила Шемякина считают 18% опрошенных россиян. На втором месте оказалась скульптурная композиция с клизмой и ангелочками в Железноводске (16%).

Третье место заняла скульптура "Влюбленные собачки" в Краснодаре (14%).

В десятку самых смешных также вошли: монумент застигнутому любовнику (Томск), "Пермяк соленые уши" (Пермь), "Шоколадная фея" (Покров), скульптурная композиция "Конь с яйцами" (Воронеж) и др.

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Фото: ВКонтакте / Музей истории Санкт-Петербурга; ВКонтакте / Санаторий "Машук Аква-Терм"; официальный сайт Музея Собаки