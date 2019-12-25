Петербургские инженеры помогут восстановить сгоревшие часы Нотр-Дама

Чертежи деталей уже готовы.

Инженеры петербургского часового завода "Ракета" вместе с французскими коллегами создадут точную копию часов собора Парижской богоматери, которые сгорели во время пожара в апреле прошлого года. Об этом пишут "Невские Новости".

Главной проблемой оказалось то, что оригинальные рисунки легендарного хронографа не сохранились. Часовщикам предстоит изучить аналогичные модели часов и создать все механизмы заново. Чертежи деталей уже готовы.

Российская сторона выполнит только часть работ, петербуржцам доверили одну из самых сложных – спроектировать часы и создать самые маленькие детали.

Пожар в соборе Парижской богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Огонь нанес значительный ущерб старинному зданию – обрушился шпиль и крыша, безвозвратно погибла часть уникальных реликвий. Стоимость восстановления сгоревшего собора составит примерно 1 млрд евро.

Фото: "Невские Новости"