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Жан-Жак Анно снимет фильм о пожаре в Соборе Парижской Богоматери

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Начало съемок назначено на зиму 2020 года.

Французский кинорежиссер Жан-Жак Анно планирует снять драму о пожаре в соборе Парижской Богоматери. Предстоящий фильм представят на Каннском кинорынке Marché du Film. Об этом пишет портал Deadline.

История расскажет о событиях, которые произошли 15 апреля 2019 года в Париже. В этот день в соборе случился пожар. Причиной инцидента назвали неисправности в электропроводке.

В результате возгорания обрушился шпиль собора, где велись реставрационные работы. Часть уникальных реликвий безвозвратно погибла в огне. Спасателям удалось сохранить структуру здания и эвакуировать некоторые шедевры, хранившиеся внутри.

Действие фильма охватит 24 часа и будет происходить на фоне протестов "желтых жилетов". Автором сценария станет Томас Бидеген. Картина будет сочетать в себе элементы игрового кино и документальную хронику.

Начало съемок назначено на зиму 2020 года.

Ранее мы писали, что вышел тизер версии "Лиги Справедливости" от Зака Снайдера.

Видео: YouTube / CNEWS

Теги: жан-жак анно, пожар в соборе, собор парижской богоматери
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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