Жан-Жак Анно снимет фильм о пожаре в Соборе Парижской Богоматери

Французский кинорежиссер Жан-Жак Анно планирует снять драму о пожаре в соборе Парижской Богоматери. Предстоящий фильм представят на Каннском кинорынке Marché du Film. Об этом пишет портал Deadline.
История расскажет о событиях, которые произошли 15 апреля 2019 года в Париже. В этот день в соборе случился пожар. Причиной инцидента назвали неисправности в электропроводке.
В результате возгорания обрушился шпиль собора, где велись реставрационные работы. Часть уникальных реликвий безвозвратно погибла в огне. Спасателям удалось сохранить структуру здания и эвакуировать некоторые шедевры, хранившиеся внутри.
Действие фильма охватит 24 часа и будет происходить на фоне протестов "желтых жилетов". Автором сценария станет Томас Бидеген. Картина будет сочетать в себе элементы игрового кино и документальную хронику.
Начало съемок назначено на зиму 2020 года.
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Видео: YouTube / CNEWS
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