Вышел тизер версии "Лиги Справедливости" от Зака Снайдера

Выход фильма запланирован на 2021 год.

В сети появился тизер из режиссерской версии фильма Зака Снайдера "Лига Справедливости". Он представляет собой небольшой отрывок из самой киноленты.

Длительность тизера составляет чуть больше полуминуты. В нем показана Чудо-женщина в исполнении израильской актрисы Галь Гадот. Героиня натыкается на древнюю фреску с изображением Дарксайда. После этого на экране появляется сам злодей. Стоит отметить, что эти кадры уже были ранее показаны самим Заком Снайдером, однако в виде скриншотов.

Премьера фильма запланирована на 2021 год. Его показ состоится на сервисе HBO Max. Никаких дополнительных съемок проводить не планируется. Режиссер использует тот материал, который у него был и добавит лишь необходимые спецэффекты. Часть актеров, сыгравших в фильме, озвучит новые диалоги. Стоимость работ составит более 30 млн долларов.

Ранее мы писали, что Зак Снайдер решил изменить цвет "Лиги справедливости".

Видео: YouTube / HBO Max