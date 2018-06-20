Петербургский "Зенит" опустошен из-за пожара в Нотр-Даме

В Twitter появилась фотография 1971 года, где футболисты стоят на фоне Нотр-Дама.

Футбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга выразил свое глубокое огорчение произошедшим пожаром в соборе Парижской Богоматери. В Twitter появилась фотография 1971 года, где футболисты стоят на фоне Нотр-Дама.

Под фотографией краткая подпись: devastated. Что означает "опустошены" или "сильно огорчены".

Пожар в Соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля. Из-за огня обрушились крыша и шпиль собора. Президент Франции Эммануэль Макрон высоко оценил работу спасателей, так как без них могло быть все куда хуже. Во Франции начался сбор денег на восстановление Собора.

Ранее на Piter.TV: Названа одна из возможных причин пожара в Нотр-Дам-де-Пари.

Фото и видео: FC Zenit in English/ Twitter; il_post/ Instagram