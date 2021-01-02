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В соборе Нотр-Дам прошел первый рождественский концерт после пожара

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Выступление прошло с соблюдением всех мер безопасности.

В соборе Нотр-Дам в Париже прошел первый рождественский концерт после апрельского пожара в 2019-м году. Выступление музыкантов показали в записи на телевидении в ночь на пятницу, 25 декабря. Зрителей в соборе не было, выступали только восемь музыкантов.

Перед началом концерта исполнители получили все необходимые инструкции по безопасности. Артисты должны были надеть строительные каски и комбинезоны.

На сайте ассоциации, созданной в сентябре этого года для восстановления пострадавшего в пожаре собора Парижской Богоматери, петербургские мастера предложили помочь воссоздать часы собора. Детали изготовит завод "Ракета". 

Художник Михаил Шемякин ранее заявлял, что полностью воссоздать сгоревший Нотр-Дам-де-пари не получится.

Собор Парижской Богоматери в Париже загорелся в апреле 2019-го года.  В результате возгорания обрушился шпиль собора и загорелась несущая конструкция. Часть уникальных реликвий безвозвратно погибла в огне. Спасателям удалось сохранить структуру здания и эвакуировать часть реликвий, хранившихся внутри.

Видео: Youtube / KTOTV

Теги: концерт, нотр-дам, париж, рождество
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Музыка,

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