Названа одна из возможных причин пожара в Нотр-Дам-де-Пари

В результате возгорания обрушился шпиль собора, и загорелась несущая конструкция.

Сотрудники парижских правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту пожара в соборе Парижской Богоматери. По одной из версий следствия, возгорание началось со строительных лесов на крыше здания, где велись реставрационные работы. Об этом сообщил телеканал BFM ссылаясь на источник.

Напомним, что пожар в Нотр-Дам-де-Пари начался вечером 15 апреля. В результате возгорания обрушился шпиль собора, и загорелась несущая конструкция. Спасателям удалось сохранить структуру здания, а также эвакуировать реликвии, хранившиеся внутри.

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