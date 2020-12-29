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Петербургские мастера помогут восстановить часы для собора Нотр-Дам
Сегодня, 9:56
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Петербургские мастера помогут восстановить часы для собора Нотр-Дам

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Сейчас мастера изучают конструкцию и проектируют 2D-модель.

Петербургские мастера завода "Ракета"  помогут восстановить часы для собора Нотр-Дам. Об этом сообщает пресс-служба завода. 

Мастера уже изучили механизм работы часов Collin, произведенный в 1867 году. В настоящий момент, специалисты завода "Ракета" совместно с иностранцами проектируют 2D-модели устройства. 

Известно, что механизм вести 4 тонны и состоит из нескольких тысяч деталей. Во Франции технология производства таких монументальных часов утрачена, а у петербуржцев есть опыт в таком деле.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские мастера предложили помочь воссоздать часы собора. 

Фото: pixabay

Теги: завод ракета, нотр-дам, петербургские мастера
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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