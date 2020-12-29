Петербургские мастера помогут восстановить часы для собора Нотр-Дам

Сейчас мастера изучают конструкцию и проектируют 2D-модель.

Петербургские мастера завода "Ракета" помогут восстановить часы для собора Нотр-Дам. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Мастера уже изучили механизм работы часов Collin, произведенный в 1867 году. В настоящий момент, специалисты завода "Ракета" совместно с иностранцами проектируют 2D-модели устройства.

Известно, что механизм вести 4 тонны и состоит из нескольких тысяч деталей. Во Франции технология производства таких монументальных часов утрачена, а у петербуржцев есть опыт в таком деле.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские мастера предложили помочь воссоздать часы собора.

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