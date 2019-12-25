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Петербургский завод "Ракета" поможет изготовить детали часов Нотр-Дама
Сегодня, 17:58
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smirenny

Петербургский завод "Ракета" поможет изготовить детали часов Нотр-Дама

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Мастера изучают механизм работы часов Collin.

В среду, 16 декабря, на сайте ассоциации, созданной в сентябре этого года для восстановления пострадавшего в пожаре собора Парижской Богоматери, сообщили петербургские мастера предложили помочь воссоздать часы собора. Детали изготовит завод "Ракета". 

На данный момент мастера изучают механизм работы часов Collin, произведенный в 1867 году. После этого станет понятно, какие именно детали сможет изготовить "Ракета". В сообщении отметили, что географическая удаленность не помешает выполнить проект реконструкции. 

Мы сердечно благодарим наших русских друзей за их приверженность этому великому делу

говорится в письме.

В пресс-службе часового завода "Ракета" рассказали, что во Франции технология производства таких монументальных часов утрачена, а у петербуржцев есть опыт в таком деле: мастера разработали и произвели самый большой механизм в мире – монументальные часы в атриуме ЦДМ в столице.

Ранее мы писали, что полностью воссоздать сгоревший Нотр-Дам-де-пари не получится.

Фото: Pixabay

Теги: завод ракета, часы собора парижской богоматери
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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