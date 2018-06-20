Путин предложил Макрону помощь по восстановлению Нотр-Дама

Президент РФ готов отправить в Париж лучших российских специалистов.

Президент России Владимир Путин предложил главе Франции Эммануэлю Макрону помощь по восстановлению сгоревшего собора Нотр-Дам. Глава государства готов отправить в Париж лучших российских специалистов, имеющих опыт реставрации памятников мирового культурного наследия. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В этом письме Путин выразил соболезнования в связи с трагедией, которая накануне произошла во Франции. Он назвал собор бесценным сокровищем европейской и мировой культуры и одной из важнейших христианских святынь. Президент России надеется, что Нотр-Дам удастся восстановить.

Напомним, 15 апреля в центре Парижа загорелся Нотр-Дам-де-Пари. В результате возгорания обрушился шпиль собора, и загорелась несущая конструкция. Спасателям удалось сохранить структуру здания и эвакуировать реликвии, хранившиеся внутри. По предварительной версии, пожар начался со строительных лесов, где велись работы по реставрации.

Ранее мы писали, что Макрон пообещал заново отстроить Нотр-Дам-де-Пари.

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