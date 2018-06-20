Макрон пообещал заново отстроить Нотр-Дам-де-Пари

Спасателям удалось сохранить структуру здания, а также эвакуировать реликвии, хранившиеся внутри.

В своем обращении президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что собор Нотр-Дам де Пари будет полностью отстроен после пожара. Он отметил, что здание крайне важно как для Франции, так и для всего мира. Глава государства также отметил, что полного разрушения собора удалось избежать. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Напомним, что пожар в Нотр-Дам-де-Пари начался вечером 15 апреля. В результате возгорания обрушился шпиль собора, и загорелась несущая конструкция. Спасателям удалось сохранить структуру здания, а также эвакуировать реликвии, хранившиеся внутри.

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