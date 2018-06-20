Губернатор Ленобласти выразил надежду на скорое восстановление Нотр-Дам-де-Пари

Александр Дрозденко направил телеграмму с соболезнованиями Генеральному консулу Франции в связи с пожаром в Нотр-Дам-де-Пари.

Губернатор Ленобласти отправил телеграмму Генеральному консулу Франции из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери. Об этом информирует пресс-служба губернатора.

В своем сообщении консулу Александр Дрозденко написал, что произошедшая трагедия "не оставила равнодушных ленинградцев".

Также губернатор выразил уверенность, что усилиями французов и международного сообщества один из символов Парижа и Франции будет восстановлен.

Напомним, здание собора Парижской Богоматери загорелось примерно в 18:50 в минувший понедельник, 15 апреля, пожарные сумели потушить огонь лишь во вторник, в четыре утра.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Видео: Vika Falileeva (https://www.instagram.com/p/BwSWxqZhFkC/)