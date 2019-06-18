Байден не поедет на открытие Нотр-Дама из-за плотного графика

Карин Жан-Пьер указала на рабочий график президента США.

Американский президент Джо Байден не сможет посетить торжественную церемонию открытия собора Парижской Богоматери во Франции, которая запланирована на 7 декабря из-за плотного рабочего графика. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница добавила, что администрацию будет представлять первая леди Джилл Байден.

Первая леди будет присутствовать, это часть ее более масштабного турне, включающего Италию, ОАЭ и Катар. Они оба получили приглашение. президента в графике оказалась накладка, поэтому он не сможет поехать. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что открытие восстановленного Нотр-Дама-де-Парисостоится с участием около сорока глав государств и национальных правительств спустя более пяти лет. Ранее серьезный пожар уничтожил крышу здания и часть внутреннего убранства.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now