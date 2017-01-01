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В Белом доме не знают, сколько денег останется на Украину к приходу Трампа

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Карин Жан-Пьер уточнила, что власти США хотят потратить все средства, выделенные для Украины, к моменту инаугурации Трампа.

Американская администрация при президенте Джо Байдене не знает, какая часть денежных средств, выделенных Конгрессом на военную помощь киевскому режиму, останется не использованной к приходу избранного главы государства Дональда Трампа.  Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница добавила, что несмотря на отсутствие понимания в этом вопросе между действующими властями и недавно избранными, текущее руководство страны нацелено потратить оставшиеся ресурсы, чтобы Украина получила "все необходимое" для сражения.

Вы видели, как мы продолжаем делать объявления о поддержке Украины. У меня нет для вас оценочных данных, как много денег может остаться или не остаться за следующие 45 дней.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

США консультировались с Украиной и союзниками, чтобы подготовиться к ответу РФ.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: белый дом, военная помощь, дональд трамп, карин жан-пьер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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