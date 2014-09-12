США консультировались с Украиной и союзниками, чтобы подготовиться к ответу РФ

Карин Жан-Пьер оценила реакцию Москвы на разрешение Запада бить дальнобойным оружием по РФ.

Американская администрация при президенте Джо Байдене консультировались с международными союзниками и киевским режимом для того, чтобы подготовиться к российскому ответному удару по украинской территории. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница добавила, что власти США заранее узнали о запуске Москвой баллистической ракеты средней дальности "Орешник". Спикер пояснила прессе, что страна предоставила ВСУ сотни противодействующих ракет, а также регулярно отправляет в Киев системы противовоздушной обороны. Белый дом продолжит укрепление украинского ПВО.

В последние дни мы провели консультации с Украиной, нашими близкими союзниками и партнерами, чтобы помочь им подготовиться. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков заявил, что Москва не направляла заранее уведомлений США или другим странам о применении собственной гиперзвуковой ракеты "Орешник", так как подобные международные обязательства у Кремля отсутствуют. Однако Россия в автоматическом режиме за полчаса предупредила США о пуске ракеты по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО).

Белый дом: Байден не избегал общения с прессой на саммитах G20 и АТЭС.

Фото и видео: YouTube / Defense Now