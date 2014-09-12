Белый дом: Байден не избегал общения с прессой на саммитах G20 и АТЭС

Карин Жан-Пьер объяснила, почему политик избегал прессу в Бразилии и Перу.

Американская администрация при президенте Джо Байдене уточнила, что глава государства не избегал общения с прессой на полях саммитов G20 ("Большой двадцатки") и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница добавила, политик не встречался со СМИ в ходе рабочих визитов в Бразилии и Перу, так как был сосредоточен не на этом, а на контактах с иностранными политическими лидерами.

G20 и АТЭС были его [Байдена] последней возможностью пообщаться с некоторыми из мировых лидеров, с которыми у него сложились тесные отношения. Некоторых из них он знает определенно дольше, чем почти четыре года его пребывания в Овальном кабинете. И поэтому он действительно хотел провести время, общаясь с ними и слушая их один на один. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В администрации США уточнили, что Джо Байден продолжит общаться с прессой в оставшееся время пребывания на высшем государственном посту, так как этот вопрос политик считает важным для себя.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now