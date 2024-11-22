США консультируются с союзниками о дальнейших шагах по МУС

Карин Жан-Пьер напомнила о том, что суд хочет арестовать Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта.

Американская администрация при президенте Джо Байдене консультируется со своими международными союзниками о дальнейших шагах по МУС. При этом власти США решительно отвергают решение судебной инстанции выдать ордера на арест должностных лиц еврейского государства. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница добавила, что постановление Международный уголовный судпринял в отношении премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта. Таким образом спикер прокомментировала введение возможных санкций против МУС.

Мы фундаментальным образом отвергаем решение суда выдать ордера на арест должностных лиц Израиля высокого ранга. Мы находимся в процессе консультаций со своими партнерами, в том числе Израилем, относительно наших следующих шагов. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

США не видят необходимости менять свою ядерную доктрину в ответ на решение РФ.

Фото и видео: YouTube / Defense Now