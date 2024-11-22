США не видят необходимости менять свою ядерную доктрину в ответ на решение РФ

Карин Жан-Пьер оценила правки, которые Россия внесла в свою доктрину по ядерному оружию.

В американской администрации при президенте Джо Байдене не считают необходимым менять собственную ядерную доктрину, несмотря на новые российские решения подобного рода. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница добавила, что Кремль на протяжении нескольких недель сигнализировал мировой общественности об изменениях в ядерной доктрине, в связи с чем власти США "не были удивлены" данным решением.

Мы не видим каких-либо оснований для изменения нашей расстановки [ядерных сил] или ядерной доктрины в ответ на российские заявления. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков 19 ноября предупредил СМИ, что обновленная ядерная доктрина страны предполагает возможность ядерного ответа в случае использования западных неядерных ракет против России. Чиновник упоминал, что принятое коллективным Западом решение означает "качественно новый виток" напряженности в украинском кризисе.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now