Карин Жан-Пьер рассказала о тесных контактах с властями Индии.

Американская администрация при президенте Джо Байдене обсудит с Индией обвинения, выдвинутые против руководства местной промышленной компании Adani Group. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница добавила, что между Нью-Дели и Вашингтоном сложились "чрезвычайно прочные" отношения. Таким образом спикер отреагировала на вопрос СМИ о том, опасаются ли власти в США, что уголовное дело в отношении индийского конгломерата негативно скажется на контактах с иностранным государством.

Что касается отношений между США и Индией, мы считаем их чрезвычайно прочными, имеющими чрезвычайно прочный фундамент, основанный на связях между нашими народами и сотрудничестве по всему спектру глобальных вопросов. И поэтому мы считаем и уверены в том, что продолжим обсуждать этот вопрос и другие вопросы, которые могут возникнуть. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что аппарат американского прокурора по Восточному округу штата Нью-Йорк предъявил обвинения в даче взяток и махинациях начальству из предприятия Adani Group во главе с миллиардером Гаутамом Адани. В профильном ведомстве говорят о том, что в период с 2020 по 2024 год фигуранты расследования незаконно заплатили индийскому правительству свыше 250 миллионов долларов в целях того, чтобы обеспечить себе крупные контракты в сфере солнечной энергетики. При этом обвиняемые якобы использовали денежные средства от американских инвесторов.

Белый дом готов передавать дела команде Трампа.

Фото и видео: YouTube / Defense Now