Карин Жан-Пьер рассказала о необходимости подписания меморандума о взаимопонимании.

Американская администрация при президенте Джо Байдене готова передавать дела команде избранного президента США, члена Республиканской партии Дональда Трампа, несмотря на то, что помощники политика до сих пор не подписали соответствующие документы. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница прокомментировала вопрос СМИ о том, может ли ситуация как-то затруднить процесс приема-передачи дел. Речь идет о том, что будущая команда Трампа так и не подписала меморандум о взаимопонимании с уходящими властями.

В этих контактах мы, несомненно, подчеркиваем готовность оказать поддержку, а также предоставить доступ к услугам и информации, что изложено в меморандуме о взаимопонимании с Управлением по общим вопросам администрации и Белым домом. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

При этом она подтвердила, что команда Трампа "до сих пор не вступила в соглашение" с действующими властями. Вопрос о том, почему этого не было сделано, она переадресовала команде избранного президента, подчеркнув, что "не готова спекулировать" на тему того, как промедление с подписанием меморандума о взаимопонимании отразится на процессе приема-передачи дел.

Белый дом не комментирует решение кандидата на пост главы Минюста о самоотводе.

Фото и видео: YouTube / Defense Now