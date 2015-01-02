Белый дом не комментирует решение кандидата на пост главы Минюста о самоотводе

Карин Жан-Пьер оценила отказ Мэтта Гетца избираться на должность главы Минюста США.

Американская администрация при президенте Джо Байдене не комментирует решение кандидата на пост главы министерства по юстиции о самоотводе. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница добавила, что не может реагировать на любые вопросы, касающиеся тех кандидатов, которые выдвигает в управление новый, избранный президент-республиканец Дональд Трамп. При этом спикер подчеркнула, что профильное ведомство должно остаться независимым.

Мы с уважением относимся к передаче полномочий. Мы хотим, чтобы она проходила эффективно. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что Дональд Трамп на прошлой неделе выдвинул Мэтта Гетца кандидатом на должность министра юстиции - генерального прокурора США. По сведениям от местного телеканала NBC, кандидат во время работы конгрессменом США подозревался в сексуальных домогательствах, употреблении наркотических веществ и взяточничестве. В среду профильный комитет по этике Палаты представителей Конгресса США по результатам проведенного заседания не принял окончательного решения относительно возможности публикации доклада по уголовному делу о сексуальных домогательствах со стороны Мэтта Гетца. Сам подозреваемый заявил, что берет самоотвод, поэтому не будет бороться за утверждение своей кандидатуры на пост главы Минюста США.

США намерены продолжить военную помощь Киеву независимо от действий РФ.

Фото и видео: YouTube / Defense Now