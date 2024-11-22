США намерены продолжить военную помощь Киеву независимо от действий РФ

Карин Жан-Пьер оценила работу "Орешника" по Украине.

Американская администрация при президенте Джо Байдене намерена продолжить оказывать военную помощь киевскому режиму независимо от действий Кремля. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница добавила, что у Москвы не получится сдержать Вашингтон таким образом. Спикер указала на то, что нвласти США недавно объявили о решении передать очередной пакет помощи украинским партнерам.

И это будет продолжено. Нас не удастся сдержать. Мы продолжим обеспечивать украинцев всем, что им требуется. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что российский президент Владимир Путин подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Речь идет об Основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Базовый принцип документа заключается в том, что ядерное оружие - это крайняя мера для защиты суверенитета.

Белый дом пока не готов говорить о причинах повреждения кабелей на Балтике.

Фото и видео: YouTube / Defense Now