Карин Жан-ПЬер не стал оценивать слухи о причастности КНР к инциденту в Балтике.

Американская администрация при президенте Джо Байдене пока что не готова говорить о причинах повреждения кабелей в акватории Балтийского моря. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница прокомментировала вопрос СМИ о том, может ли Китай иметь отношение к возникшей проблеме. Власти США уточнили, что не будут говорить о каких-либо теориях с трибуны.

Я предоставлю сотрудникам Совета национальной безопасности [Белого дома] напрямую отвечать на это. Я не стану касаться каких-либо спекуляций. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Байден и Трамп обсудили вопросы нацбезопасности и внутренней политики.

Фото и видео: YouTube / Defense Now