Байден и Трамп обсудили вопросы нацбезопасности и внутренней политики

Карин Жан-Пьер указала, что встреча шла два часа.

Американский президент Джо Байден и избранный глава государства, 47-ой президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме обсудили друг с другом ключевые вопросы внутренней политики и национальной безопасности. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница добавила, что мероприятие состоялось в Овальном кабинете и продлилось порядка двух часов. К участию в событии были привлечены действующий руководитель аппарата сотрудников администрации страны Джефф Зинтс и выдвинутая на эту должность Сьюзан Уайлс.

Это была содержательная встреча и обмен мнениями. Они обсудили важные вопросы национальной безопасности и внутренней политики, стоящие перед страной и миром. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

По словам Карин Жан-Пьер, Байден вновь пообещал Трампу обеспечить упорядоченную и мирную передачу должностных полномочий. Дополнительно лидер США в ходе рабочего разговора затронул планы нынешнего созыва Конгресса на остаток его срока. Он пояснил, что это необходимо для выделения финансирования федерального правительства и дополнительные ассигнования, выделяемые законодателями на борьбу со стихийными бедствиями.

Байден не отказывается от оскорбительных высказываний в адрес Трампа.

Фото и видео: YouTube / Defense Now