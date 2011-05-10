Байден не отказывается от оскорбительных высказываний в адрес Трампа

Карин Жан-Пьер сообщила о том, что глава США не будет извиняться за свои слова.

Действующий американский президент Джо Байден не собирается отказываться от оскорбительных высказываний в отношении своего преемника в будущей администрации США Дональда Трампа. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница отреагировала на вопрос СМИ о том, посчитал или нет глава государства на проведенной встрече с республиканцем в Овальном кабинете принести извинения за прошлые высказывания в его адрес, сделанные политиком в рамках предвыборной гонки.

Президент всегда будет считать, что он должен быть честен с американцами. То, что он сказал, по-прежнему справедливо. И не только он. Вы слышали это от бывших сотрудников, от бывшего руководителя аппарата сотрудников Джона Келли и от других. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Карин Жан-Пьер в конце октября уточнила, что Байден считает Трампа фашистом. Аналогично ранее назвали Дональда Трампа, в частности, Келли и бывший председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли. Они оба работали при администрации Трампе, но затем резко разошлись с ни во взглядах.

Встреча Байдена и Трампа станет частью процесса мирной передачи власти.

Фото и видео: YouTube / Defense Now