Работы по укреплению конструкции собора Нотр-Дам завершены

Шпиль собора начнут восстанавливать в следующем году.

Работы по укреплению конструкции Собора Парижской Богоматери и обеспечению его безопасности завершены. Об этом сообщили местные эксперты, ответственные за реставрацию Нотр-Дама-де-Пари. Первые реставрационные мероприятия запланированы уже зимой 2021 года.

Процесс обеспечения безопасности и укрепления собора, начатый 16 апреля 2019 года - на следующий день после пожара, успешно завершен в соответствии с установленным графиком. пресс-служба французского ведомства

Журналисты Agence France-Presse уточнили, что в ближайшее время должен быть объявлен тендер по выбору компаний, которые будут заниматься работами по восстановлению объекта. На первом этапе будут очищены стены и пол. В марте текущего года специалисты-архитекторы отобрали около тысячи вековых дубов во французских лесах для восстановления шпиля собора. Его реконструкция начнется осенью 2022 года.

Напомним, что огонь охватил собор в Париже 15 апреля 2019 года. Загорелся шпиль, в котором до этого проводились ремонтные работы. Пламя очень быстро уничтожило сам шпиль и деревянную крышу. После этого шпиль упал и догорал уже на полу. Пламя не могли ликвидировать на протяжении 15 часов.

Эмманюэль Макрон дал распоряжение отреставрировать Нотр-Дам в пятилетний срок. В дальнейшем специалисты указали на то, что этот срок - очень краток для восстановления собора. Настоятель Нотр-Дама Патрик Шове думает о том, что на полное восстановление собора уйдет около 15-20 лет.

Петербургские мастера помогут восстановить часы для собора Нотр-Дам.

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