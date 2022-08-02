В Парке 300-летия Петербурга депутаты высадили 30 яблонь

Деревья посадили к юбилею городского ЗакСа.

В Парке 300-летия Петербурга появились "парламентские яблони". Деревья были высажены к юбилею Законодательного Собрания (ЗакСа) города, который отметят в декабре. Всего 30 саженцев – по одному за каждый год работы петербургского парламента, сообщил Александр Бельский.

Зеленую традицию заложили в 25-летнюю годовщину. Если в прошлый раз депутаты высаживали клены, то сейчас предпочтение отдали яблоням.

И это неслучайно – стремимся к тому, чтобы работа парламента была такой же плодоносной, как эти деревья. Уже представляю, как буду гулять здесь с внуками и рассказывать им о годах, проведенных в Мариинском дворце. Александр Бельский, спикер петербургского ЗакСа

Фото: Telegram / Спикер Бельский