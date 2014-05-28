В парке 300-летия появилась телестудия в виде огромного футбольного мяча

Инсталляцию построили для освещения Евро-2020.

В воскресенье, 6 мая, в парке 300-летия появилась стеклянная телестудия в виде гигантского мяча. Эту инсталляцию построили 6 июня для освещения Евро-2020 от канала "Матч ТВ".

Она возведена напротив напротив "Газпром Арены". Как сообщает "Фонтанка", из временной студии будут вестись комментарии матчей чемпионата Европы по футболу. Она простоит в парке до июля — после завершения турнира её собираются демонтировать.

Недавно мы сообщали о том, что болельщикам Евро-2020 напоминают о необходимости получить FAN ID. Без Паспорта болельщика нельзя будет попасть на стадион, даже с билетом. Как взрослые, так и дети должны иметь FAN ID. Его можно получить в специальных центрах выдачи в Москве и Петербурге.

Фото: Фонтанка