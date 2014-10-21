В Кингисеппе построят школу с VR-кабинетом и телестудией

В Кингисеппе Ленинградской области построят современную школу, рассчитанную на 1125 учеников. Разрешение на возведение образовательного учреждения в седьмом микрорайоне выдал Госстройнадзор.
Проект предусматривает создание многофункционального пространства для обучения и развития школьников. В здании оборудуют актовый зал, двухуровневую библиотеку и лекционный зал. Кроме того, в школе появятся телестудия, VR-кабинет, спортивный блок, столовая и специализированные классы для дополнительного образования.
Также для учащихся создадут IT-класс, клуб робототехники и анимационную студию. По словам вице-губернатора Ленинградской области Евгения Барановского, новый объект должен стать современным образовательным пространством и задать высокий стандарт для дальнейшей застройки района.
Ввести школу в эксплуатацию планируется в конце 2027 года.
Фото: администрация Ленобласти
