Болельщикам Евро-2020 напоминают о необходимости получить FAN ID

Без Паспорта болельщика нельзя будет попасть на стадион, даже с билетом. Как взрослые, так и дети должны иметь FAN ID.

В воскресенье, 6 июня, Минцифры России напоминает о необходимости получить FAN ID заранее.

Без Паспорта болельщика нельзя будет попасть на стадион, даже с билетом. Как взрослые, так и дети должны иметь FAN ID. Его можно получить в специальных центрах выдачи в Москве и Петербурге.

Опыт Чемпионата мира по футболу-2018 показал, что FAN ID удобен и практичен. Он дает возможность гостям, болельщикам из других стран, въехать в Россию без визы с 29 мая по 2 июля 2021 года.

Недавно мы писали, что FAN ID болельщика можно будет получить в ТД "Пассаж" на Невском проспекте и в ТЦ "Питерлэнд" на Приморском шоссе. Они будут работать ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 20:00.

Ранее мы сообщали, что петербургский художник Покрас Лампас представил коллаборацию с Евро-2020. Свои картины Покрас Лампас будет создавать в поп-ап галерее, которая откроется 11 июня в Центре искусства и музыки на Невском проспекте. Художник создаст работы в виде перевода слова "единство" на языки всех стран-участниц Евро-2020. Наблюдать за процессом можно будет и непосредственно в галерее, и онлайн.

Фото: pixabay