Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал дату открытия нового стадиона для регби в поселке Монино. Его слова приводит телеканал "360".

Новый стадион будет принадлежать клубу "ВВА-Подмосковье". Уже 25 апреля на нем состоится матч за Суперкубок России по регби. По словам Воробьева, сейчас стадион полностью готов к открытию. Годом ранее на территории объекта достроили парковку на 500 мест и оставшиеся места на трибунах.

Благодаря общим усилиям, особенно руководства Московской области, у нас построен, я уверен на 100%, лучший стадион в России для регби. И мы очень рады, что можем играть на такой прекрасной арене. Андрей Воробьев, губернатор Подмосковья

