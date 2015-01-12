Фонтан в парке 300-летия отключили из-за ныряющих в него десантников

Несмотря на просьбы сотрудников ГУП "Водоканал", в Приморском районе нашлось много желающих искупаться в неположенном месте.

Сотрудники ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" решили отключить фонтан "Маяк" в парке 300-летия во избежание его повреждения в День ВДВ. Как сообщила пресс-служба организации, сооружение привлекло десантников, которые захотели искупаться в нём.

Напомним, что до начала празднований "Водоканал" предупредил о повышенном контроле фонтанов 2 августа. При любой попытке искупаться в сооружении его пообещали отключить, что и произошло в Приморском районе. Специалисты отмечают, что это сделано для защиты фонтана от повреждений.

Кроме того, в организации напомнили, что ныряние в фонтан противоречит правилам гигиены и может быть травмоопасным.

Ранее были названы самые популярные фонтаны у десантников в Петербурге.

Фото: Пресс-служба ГУП "Водоканал Петербурга"