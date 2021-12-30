Названы самые популярные фонтаны у десантников в Петербурге

В прошлые годы чаще всего "атакам" десантников подвергались фонтаны в парке 300-летия Петербурга, в Южно-Приморском парке, и на Московской площади.

В России 2 августа отмечают День Воздушно-десантных войск. В первую очередь, он ассоциируется с купанием в фонтанах. Редакция Peterburg2 решила выяснить, где и почему купаются десантники в свой профессиональный праздник. При этом Водоканал Петербурга попросил не купаться в городских фонтана, иначе их отключат.

В прошлые годы чаще всего "атакам" десантников подвергались фонтаны в парке 300-летия Петербурга, в Южно-Приморском парке, и на Московской площади.

Этой необычной традиции есть несколько объяснений. По одной из версий, которая является наиболее романтичной, десантники видят в воде отражение неба и поэтому окунаются в него.

Есть другая версия – демонстрация собственной неуязвимости. Раньше существовала старинная легенда, по которой каждого, кто зайдет в воду 2 августа, утаскивали на дно русалки и водяные. Десантников же никакая нечисть не сможет победить.

Также 2 августа – это Ильин день. Илья Пророк считался у славян повелителем дождя и грома, а десантники считают своим покровителем этого святого. Поэтому окунание в воду в этот день обязательно принесет благодать.

Фото: Piter.TV