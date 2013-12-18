Водоканал Петербурга защитит фонтаны в День ВДВ

Любые случаи купания в сооружениях будут пресечены.

Петербуржцев и гостей города убедительно просят не купаться в фонтанах в предстоящий День ВДВ. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", отметив, что во время праздника сооружения будут взяты на особый контроль.

Как указано в сообщении, любые попытки зайти в фонтан будут пресечены. Городское предприятие оперативно отключит все объекты, на которые будут "покушаться".

ГУП "Водоканал", представители Роспотребнадзора и других ведомств уже ни раз предупреждали граждан об опасностях, которые ожидают купальщиков в фонтанах. Отмечается, что это развлечение приводит к травмам и поломке самих соружений и противоречит нормам гигиены.

Тем не менее, в жаркую погоду желающих окунуться в неположенном месте по-прежнему немало. Так, в конце июня 2022 года компания купальщиков повредила фонтан на Московской площади,а дети в Кудрово искупались в фонтане с реагентами.

Ранее мы сообщили о том, что очередные испытания теплосетей пройдут в четырёх районах Петербурга.

Фото: Piter.TV