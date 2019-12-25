Петербуржцам рассказали, почему не стоит купаться в фонтанах

Специалисты напомнили, что фонтаны увлажняют окружающий воздух и придают эстетический вид.

В петербургском Роспотребнадзоре объяснили, почему не стоит купаться в фонтанах. Памятка опубликована на официальном сайте ведомства.

Специалисты напомнили, что фонтаны увлажняют окружающий воздух и придают эстетический вид. Однако купания в фонтанах могут быть небезопасны для людей.

В процессе эксплуатации вода в фонтане обновляется не часто, она не очищается и не обеззараживается. Также высокая температура способствует размножению микроорганизмов. Поэтому купание может обернуться острой кишечной инфекцией, конъюнктивитами.

Помимо этого, можно получить электротравму, так как к фонтанам подведены различные коммуникации и подсветки.

Ранее дети в Кудрово искупались в фонтане с реагентами.

Фото: Piter.tv