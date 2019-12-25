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Петербуржцам рассказали, почему не стоит купаться в фонтанах
Сегодня, 11:41
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцам рассказали, почему не стоит купаться в фонтанах

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Специалисты напомнили, что фонтаны увлажняют окружающий воздух и придают эстетический вид.

В петербургском Роспотребнадзоре  объяснили, почему не стоит купаться в фонтанах. Памятка опубликована на официальном сайте ведомства.

Специалисты напомнили, что фонтаны увлажняют окружающий воздух и придают эстетический вид. Однако купания в фонтанах могут быть небезопасны для людей.

В процессе эксплуатации вода в фонтане обновляется не часто, она не очищается и не обеззараживается. Также высокая температура способствует размножению микроорганизмов. Поэтому купание может обернуться острой кишечной инфекцией, конъюнктивитами.

Помимо этого, можно получить электротравму, так как к фонтанам подведены различные коммуникации и подсветки.

Ранее дети в Кудрово искупались в фонтане с реагентами.

Фото: Piter.tv

Теги: купание, роспотребнадзор, фонтаны
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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