Дети в Кудрово искупались в фонтане с реагентами

Ситуацией обеспокоены местные жители.

Жители Кудрово обратили внимание на детей, которые беззаботно купались в фонтане с химическими реагентами. Свидетели призвали родителей обратить внимание на ситуацию, рассказав о ней в соцсетях.

Очевидцы подметили, что рядом с фонтаном размещена табличка с предупреждением об использовании химического вещества для предотвращения цветения воды.

Более того, в фонтане установлены электроприборы, контакт с которыми может привести к удару током. Все предупреждения были проигнорированы несовершеннолетними купальщиками. Также на ней указано, что в фонтане установлены электроприборы и есть риск поражения током.

Ранее мы сообщили о том, что компания купальщиков повредила фонтан на Московской площади.

Фото: ВКонтакте / Жизнь в Кудрово