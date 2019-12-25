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Дети в Кудрово искупались в фонтане с реагентами
Сегодня, 14:52
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Дети в Кудрово искупались в фонтане с реагентами

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Ситуацией обеспокоены местные жители.

Жители Кудрово обратили внимание на детей, которые беззаботно купались в фонтане с химическими реагентами. Свидетели призвали родителей обратить внимание на ситуацию, рассказав о ней в соцсетях. 

Очевидцы подметили, что рядом с фонтаном размещена табличка с предупреждением об использовании химического вещества для предотвращения цветения воды.

Более того, в фонтане установлены электроприборы, контакт с которыми может привести к удару током. Все предупреждения были проигнорированы несовершеннолетними купальщиками. Также на ней указано, что в фонтане установлены электроприборы и есть риск поражения током.

Ранее мы сообщили о том, что компания купальщиков повредила фонтан на Московской площади.

Фото: ВКонтакте / Жизнь в Кудрово

Теги: кудрово, ленинградская область, реагенты, фонтан
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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