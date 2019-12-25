Компания купальщиков повредила фонтан на Московской площади

Любители водных процедур в общественном месте сломали поворотную насадку и нарушили ансамбль сооружения.

В выходные группа купавшихся в фонтане на Московской площади повредили сооружение, сломав поворотную насадку. Один из граждан бы задержан сразу после инцидента. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Как отмечают представители организации, из-за 30-градуной жары многие петербуржцы и гости города начинают пользоваться фонтаном не по назначению. В пресс-службе напомнили, что даже в самые жаркие дни фонтан не нужно использовать для того, чтобы освежиться - это не только портит оборудование, но и не соответствует правилам гигиены. Также купание в фонтане может привести к серьезным травмам.

Добавим, что на Московской площади уже было замечено несколько нарушителей, среди них - семьи с детьми.

Ранее мы сообщили о том, что пассажирка потеряла сознание на эскалаторе станции "Проспект Просвещения".

Фото: Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"