Пассажирка потеряла сознание на эскалаторе станции "Проспект Просвещения"

Женщине стало плохо из-за изнурительной жары.

Утром понедельника, 27 июня, пассажирке метрополитена поплохело прямо на эскалаторе станции "Проспект Просвещения". По предварительным данным, женщина упала в обморок из-за жаркой погоды. Об этом сообщили свидетели происшествия в соцсетях.

По данным очевидцев, пассажирка остановилась возле кабины дежурного по эскалатору и попыталась ухватиться за неё, но лишилась чувств. На помощь ей бросились сотрудники метрополитена. При этом, как подчеркнули другие пассажиры, этот случай - не единственный за время погодных аномалий в городе.

Духота, позавчера тоже девушке в вагоне плохо стало. Неудивительно с такой жарой, давление еще. Надеюсь, все обойдется. отмечают пользователи соцсетей

Ранее мы сообщили о том, что на месте пожара на проспекте Непокоренных обнаружен погибший.

Видео: ВКонтакте / spb_today