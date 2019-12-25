Очередные испытания теплосетей пройдут в четырёх районах Петербурга

Специалисты ГУП "ТЭК" продолжают подготовку к отопительному сезону.

В период с 1 по 5 августа в Красносельском, Кировском, Невском и Фрунзенском районах Северной столицы поверят на прочность теплосети в рамках подготовки к отопительному сезону. Об этом рассказали в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб".

Специалисты повысят давление в трубах на четверть, чтобы выявить уязвимые места. Температура волы при этом будет уменьшена до 40 градусов.

Напомним, что график отключения горячей воды в конкретном доме приводится в соответствующем разделе на сайте ТЭК.

Ранее мы сообщили о том, что суд постановил ликвидировать парковку на проспекте Тореза по иску ГУП "ТЭК".

Фото: Piter.TV, пресс-служба ГУП "ТЭК СПб"