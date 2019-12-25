Суд постановил ликвидировать парковку на проспекте Тореза

Исцом выступил ГУП "ТЭК".

ГУП "ТЭК СПб" подал иск к ООО "Гостиница "Спутник" с требованием демонтировать парковку на проспекте Тореза. Положительное решение по делу вынес тринадцатый арбитражный апелляционный суд. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Энергетики возмутились тем, что объект, на котором парковались машины, находится прямо над действующими теплосетями. То есть, для оставленных авто существует риск затопления и провала грунта. Такие обстоятельства неминуемо нанесут ущерб владельца ТС.

В общей сложности за 6 месяцев ТЭК подал на гостиницу около 30 претензий и 11 исковых заявлений в арбитраж.

Ранее мы сообщили о том, что на строящейся станции метро "Юго-Западная" завершили проходку.

Фото: ГУП "ТЭК СПб"