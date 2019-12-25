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Пассажир спрыгнул на пути московского метро
Сегодня, 16:33
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Пассажир спрыгнул на пути московского метро

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Мужчину нашли мёртвым.

Пассажир столичной подземки спрыгнул на у станции метро "Автозаводская". Позже мужчину обнаружили мёртвым. Подробности инцидента приводит телеканал "360", ссылаясь на источник в экстренных службах.

Отмечается, что после прыжка мужчина направился в сторону тоннеля, пока пути ещё не были обесточены. На место происшествия выдвинулись сотрудники экстренных служб. Они остановили движение поездов и направились на поиски пропавшего. 

В итоге тело пассажира было найдено на перегоне.

Ранее мы сообщили о том, что в Новосибирске официально арестован убийца несовершеннолетней.

Фото: Piter.TV

Теги: метрополитен, москва, пассажир метро
Категории: Лента новостей, Новости России,

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