В парке 300-летия Петербурга обновят скейт-парк к следующему лету

На сегодняшний день парк находится в аварийном состоянии.

В субботу, 12 июня, стало известно, что в парке 300-летия Петербурга обновят скейт-парк к 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

На сегодняшний день парк находится в аварийном состоянии. Губернатор Петербурга поручил к новому летнему сезону построить новую площадку с современными конструкциями.

Напомним, скейт-парк был открыт в 2007 году, тогда он считался лучшим скейт-парком в России.

Ранее Piter.tv писал, что у "Ленполиграфмаша" сделают новое общественное пространство. ам появятся сразу два новых общественных пространства — на пересечении проспекта Медиков и набережной реки Карповки, а также продолжился благоустройство скейт-площадки под мостом Бетанкура.

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