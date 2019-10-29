Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Чиновники объяснили, как она будет действовать.

Центробанк и Минфин разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений. Она получила название гарантированного пенсионного плана (ГПП). официальными сведениями поделился первый заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Мы хотим дать возможность гражданам иметь продукт, который позволит им накопить на пенсию, чтобы это было доходно, с другой стороны - гарантированно и чтобы инфраструктура была организована таким образом, чтобы не возникало споров заметил спикер

Работники могут передавать в частные пенсионные фонды определенную сумму денег. Физическим лицам освободят не более 6% от получаемой зарплаты от налога на доход. Если работодатель софинансирует взносы сотрудников, то он получает льготы в виде повышающего коэффициента при расчете налога на прибыль компании.

Также работодатель получит социальный вычет, если работник отправляет в частный фонд более 6% от зарплаты. Однако размер взноса каждый гражданин будет определять самостоятельно. Сумма может меняться сколько угодно раз.

Ранее Piter.tv писал о том, что глава ПФР дал прогноз об увеличении страховой пенсии в 2020 году.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/CareerOneStop