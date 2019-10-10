Глава ПФР дал прогноз об увеличении страховой пенсии в 2020 году

Пенсионный фонд прогнозирует увеличение страховой пенсии до 16,4 тысяч рублей. Рост пособия коснется неработающих стариков, которые вышли на пенсию по старости. Эксперты дали такой прогноз на 2020 год, а к 2022 пенсии увеличатся до 18,3 тысячи рублей.
Индексация заложена на уровне в 6,6% в 2020 году и на 5,9% в 2022. Об этом рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.
Поэтому инфляция, я обращу внимание, в этом году ожидается 3,8%, по прогнозу, в следующем - 3% и дальше, в 2021 и 2022 годах - 4%
объясняет специалист
С апреля 2020 года также увеличат пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Наибольшая часть из них - социальные выплаты населению. Напомним, что сейчас средняя пенсия для россиянина составляет 15,4 тысячи рублей.
Ранее Piter.tv писал о том, что в 2020 году социальные пенсии россиян проиндексируют на 7%.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/CareerOneStop
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