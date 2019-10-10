Глава ПФР дал прогноз об увеличении страховой пенсии в 2020 году

Глава Пенсионного фонда рассказал об индексации выплат пенсионерам на ближайшие три года.

Пенсионный фонд прогнозирует увеличение страховой пенсии до 16,4 тысяч рублей. Рост пособия коснется неработающих стариков, которые вышли на пенсию по старости. Эксперты дали такой прогноз на 2020 год, а к 2022 пенсии увеличатся до 18,3 тысячи рублей.

Индексация заложена на уровне в 6,6% в 2020 году и на 5,9% в 2022. Об этом рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

Поэтому инфляция, я обращу внимание, в этом году ожидается 3,8%, по прогнозу, в следующем - 3% и дальше, в 2021 и 2022 годах - 4% объясняет специалист

С апреля 2020 года также увеличат пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Наибольшая часть из них - социальные выплаты населению. Напомним, что сейчас средняя пенсия для россиянина составляет 15,4 тысячи рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что в 2020 году социальные пенсии россиян проиндексируют на 7%.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/CareerOneStop