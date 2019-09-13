В 2020 году социальные пенсии россиян проиндексируют на 7%

В среднем, пенсия составит 15 тысяч рублей, страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров будет равна 16,4 тыс. рублей.

В следующем году размер страховых пенсий неработающих пенсионеров увеличится до 16,4 тысяч рублей. Об этом стало известно их материалов секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой. Документы подготовлены к заседанию трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

В среднем, пенсия составит 15 тысяч рублей, страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров будет равна 16,4 тыс. рублей.

Социальные пенсии планируют проиндексировать на 7%, страховые – на 6,6% и соцвыплаты ветеранов и инвалидов – на 3,8%.

Ранее СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями 500 тысяч россиян.