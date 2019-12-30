В Петербурге раскрыли деятельность банды теневых банкиров

Численность ОПГ достигла около 40 человек.

В среду, 18 марта, в Петербурге раскрыли деятельность организованной банды преступников, которая занималась банковскими аферами. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по городу и Ленобласти.

Сотрудники УФСБ по городу и Ленобласти совместно с ГУ МВД по городу и Ленобласти и УФСБ по Вологодской области и Хабаровскому краю провели более 55 обысков по месту жительства подозреваемых. Правоохранители установили, что в период с 2018 по 2019 гг. ОПГ промышляла на территории Петербурга, Вологды и Череповца. Численность банды достигла около 40 человек.

Установлено, что члены группировки занимались незаконной банковской деятельностью. Она основывалась на создании финансовых схем в кредитных организациях регионов России, которые использовали для реализации нелегальных банковских схем.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мы писали, что в Петербурге осудили банду умелых угонщиков иномарок.

Видео: пресс-служба УФСБ по городу и Ленобласти